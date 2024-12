Zonawrestling.net - Dave Meltzer: “Tessa Blanchard ha firmato per la TNA”

Giungono interessanti aggiornamenti in merito al futuro di.L’attuale detentrice del CMLL Women’s World Tag Team title assieme a Lluvia, è assente da diverse settimane dagli eventi della Consejo Mundial De Lucha Libre e in merito sembra darci una risposta proprio.Nella Wrestling Observer Newsletter si può leggere un importante dichiarazione diriguardante la lottatrice.Secondo la fonte,avrebbeun contratto esclusivo con la TNA, elemento che segnerebbe quindi il suo ritorno nella compagnia a distanza di quattro anni e mezzo circa dal suo licenziamento.Nell’estate 2020, in piena pandemia, lasi rifiutò di prendere parte al PLE Slammiversary, evento in cui avrebbe dovuto difendere il suo titolo mondiale all’interno di un Triple Threat match contro Eddie Edwards e Michael Elgin.