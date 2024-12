Ilgiorno.it - Carabinieri in congedo indossano di nuovo la divisa per la sicurezza dei cittadini:

Codogno (Lodi) - Più ordine epubblica, a Codogno e limitrofi, grazie alla sorveglianza degli iscritti alla Associazione nazionale. Sono exche non hanno mai smesso di occuparsi delladella comunità e hanno deciso di indossare nuovamente lain supporto all’Arma e alla Polizia locale. Gli iscritti, diretti dal presidente tenente Luciano Marzani, dal vice presidente carabiniere scelto Adamo Pasquali e dal responsabile dei servizi carabiniere Mauro Bonfanti, comprendonoin(soci effettivi) e simpatizzanti (familiari e parenti). ”L’attività svolta nell’anno 2024 – spiega il presidente - è stata molto impegnativa e questo per numerosi servizi prestati sia a Codogno che in altri comuni, dato i volontari della nostra associazione hanno collaborato con la Polizia Locale e i, per garantire l’ordine e ladurante le manifestazioni fieristiche e sportive, ma anche per servizi comuni di controllo- il lavoro è aumentato nella bella stagione-.