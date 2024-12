Calciomercato.it - Caos Milan, Maignan non ci sta: “Io conosco i sacrifici”

Il portiere francese sui social manda un messaggio forte da leader su Calabria e Theo Hernandez: le due interpretazioniAlil clima è teso anzi tesissimo. Lo sfogo di Paulo Fonseca dopo la vittoria faticosa con la Stella Rossa ha lasciato e continuerà a lasciare inevitabilmente degli strascichi. Il tecnico portoghese si è scagliato contro i propri giocatori rei di non aver dato tutto in campo e di non avere l’atteggiamento giusto. “Sono stanco di lottare contro certe cose. Io lavoro col coltello tra i denti ogni giorno, non so se altri possono dire lo stesso”, le parole dell’allenatore rossonero.Mike(LaPresse) – calciomercato.itNel mirino di Fonseca sono finiti un po’ tutti, anche se qualcuno in maniera particolare come Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Okafor e non solo.