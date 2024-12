Basta me ne ha fatte troppe Grande Fratello l’amicizia finisce nel peggiore dei modi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ilormai è una polveriera, in attesa della prossima puntata (quando sono attesi diversi incontri chiarificatori) dentro la Casa le liti sono all’ordine del giorno. E peggio potrebbe andare se dovessero essere confermate le voci dei nuovi ingressi, tra cui quello (improbabile ma mai dire mai) di Sonia Bruganelli ventilato nelle scorse ore; gossip sul quale anche la diretta interessata aveva contribuito a soffiare.>> “Messaggio per voi”., Shaila e Lorenzo avvisati con un aereo sulla casaIntanto, ieri sera, parlando con Amanda Lecciso Luca Calvani ha avuto un moto di reazione nei confronti delle continue frecciate di Jessica Morlacchi delle quale ha detto: “non ne voglio più sapere”. Amanda ha provato a calmarlo, ma Luca non ha voluto sentire ragioni: “Ho 50 anni, avrò diritto di decidere con chi parlare?”.