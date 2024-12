Babygirl | il trailer del film con Nicole Kidman

Leggi su Cinefilos.it

: ildelconGuarda ildi(qui la nostra recensione), il nuovo thriller erotico di Halina Reijn con protagonista, vincitrice della Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia e candidata ai Golden Globes come Miglior Attrice protagonista. Con Harris Dickinson, Sophie Wilde e Antonio Banderas. Dal 30 gennaio 2025 solo al cinema.La trama diUna potente donna d’affari mette a repentaglio la sua vita professionale e personale quando intraprende una relazione segreta e intensa con il suo giovane assistente. Per questo ruoloha vinto la Coppa Volpi come Miglior Attrice al Festival del Cinema di Venezia, e ottenuto una candidatura ai Golden Globe Awards.uscirà il 30 gennaio 2025 nelle sale italiane, distribuito da Eagle Pictures.