Adamant sconfitta dalla Virtus Padova | coach Benedetto espulso sconfitta pesante per la seconda fase

Sopra di cinque (79-74) a 3’fine, col tiro della vittoria sulla sirena dei tempi regolamentari. Quella con laè stata la partita dei rimpianti per l’di, che ha perso una ghiotta occasione e ha da recriminare su tanti aspetti: unache pesa particolarmente in ottica, visto che quasi certamente i patavini entreranno tra le prime sei e Ferrara ha perso due punti importanti oltre che la differenza canestri rispetto all’andata. Il tecnico reggino ha vissuto la sfida della Bondi Arena a metà:per proteste a gioco fermo, appena prima dell’intervallo, dopo un paio di "non fischiate" evidenti da parte del duo arbitrale, la prima su Solaroli e lasu Drigo. Dettagli che purtroppo hanno fatto la differenza in negativo: "E’ stata un’interpretazione abbastanza surreale di chi ha diretto la gara – le parole di–, io non ho offeso nessuno e sono convinto che la mia protesta non meritava l’espulsione.