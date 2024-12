Anteprima24.it - Accademia di Santa Sofia, martedì al Comunale arriva Noa

Tempo di lettura: 2 minutiL’diè lieta di annunciare il terzo appuntamento della Stagione Artistica 2024-25.17 dicembre, alle ore 19:00, il Teatrodi Benevento ospiterà una serata straordinaria che vedrà protagonista Noa, celebre artista di fama internazionale, accompagnata dall’Orchestra del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, diretta dal Maestro Francesco D’Ovidio. Achinoam Nini, in arte Noa, è una delle voci più emozionanti della scena musicale contemporanea. Cantautrice, poetessa, compositrice, percussionista e attivista, Noa ha pubblicato 13 album insieme al suo storico collaboratore Gil Dor e si è esibita in prestigiose location mondiali, tra cui Carnegie Hall, la Casa Bianca e per tre Papi. Cresciuta tra Yemen, Israele e Stati Uniti, la sua musica travalica i confini di genere e lingua, portando un messaggio universale di pace e dialogo tra culture.