WWE: Addio USA Network, Raw si prepara a chiudere con stile prima dell'Era Netflix

La WWE sta facendo il massimo per l’ultimo episodio di Monday Night Raw su USA, in onda il 30 dicembre da Houston, Texas. Dopo quasi due decenni di collaborazione con la rete, RAW sia trasferirsi su, con la puntata di debutto prevista per il 6 gennaio all’Intuit Dome di Los Angeles. Secondo WrestleVotes Radio, la WWE stando un saluto speciale per onorare la lunga partnership con USA. “Non stanno sottovalutando Houston” ha riferito il report. “C’è un grande lavoro per la puntata finale di Raw su USA. Sono stati su quella rete per molto, molto tempo. Faranno un bel tributo di.”L’ultima puntata di Raw su USA: Tra storia e futuroI fan possono aspettarsi un nostalgico viaggio nella memoria, completo di un video che mostra i momenti più iconici di RAW su USA nel corso degli anni.