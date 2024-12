Lanotiziagiornale.it - Vigilanza Rai: sesta fumata nera sulla presidente Agnes. Intanto esplode la grana Tgr

E sei. Sono le sedute della commissione diRai disertate dal centrodestra dalla nomina dei nuovi consiglieri del Cda. L’ultima, ieri. Come nelle cinque volte precedenti, la commissione era convocata per il voto di ratificain pectore, la forzista Simona. E come nelle cinque volte precedenti, anche ieri erano presenti i membri dell’opposizione e assenti quelli di maggioranza.Smentito il patto M5s-maggioranzaIl motivo è sempre il medesimo: il centrodestra non ha i voti necessari per nominare. Una differenza però la seduta di ieri l’ha avuta: da più parti, infatti, si sosteneva neanche tanto di nascosto che il Movimento Cinque Stelle avrebbe votato con la maggioranza., in cambio della direzione del Tg3 a un pentastellato, il patto.