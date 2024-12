Sport.quotidiano.net - Triangolari di Coppa Provinciale. Il secondo turno sorride ad Alberese e Scansano

Ildeidifannore. L’batte 6-0 il Montiano all’Athos Bonini. Montiano molto decimato dalle assenze eche è andato sul velluto. Loinvece vince senza scendere in campo. Il Braccagni esce a testa bassa dalla competizione invece. Dopo aver perso 1-0 a Ribolla la prima sfida del proprio triangolare, la formazione giallorossa di mister Diego Tosi ieri non si è presentatata al Tavarnesi di Braccagni per l’incontro con lo. Una brutta figura per la società di casa che quindi prenderà il 3-0 a tavolino dal giudice sportivo. La scelta della società pare sia dovuta alla difficoltà nel reperire undici giocatori per la partita, visto ilinfrasettimanale e l’orario delle 14.30. La Polisportivaquindi salirà a quota 3 punti in classifica appaiando così il Ribolla.