Quest’anno a Taranto c’è un nuovo “KLYMA natalizio”

Tarantini Time QuotidianoCon il progetto “” il minibus Rudolf di Kyma Mobilità accompagnerà Babbo Natale nei quartieri della città per sensibilizzare tutti, grandi e piccini, sull’importanza del rispetto degli autobus e per promuovere la mobilità sostenibile, nonché per favorire l’accesso dei cittadini alla cultura e all’intrattenimento!L’iniziativa di Kyma Mobilità, in collaborazione con il Comune die Puglia Promozione, è stata presentata in conferenza stampa presso la sede della società partecipata.Accolti dal Presidente di Kyma Mobilità Daniele D’Ambrosio, sono intervenuti Edmondo Ruggiero, Assessore comunale alla Mobilità sostenibile, Michele Mazzariello, Assessore comunale alle Società partecipate, Tina Accoti, Vicecomandante Polizia Locale, e e Leandra Attanasio, CEO Posizioni Note, presenti il Vicepresidente Cosimo Gigante e il Direttore generale Pietro Carallo di Kyma MobilitàI sei appuntamenti di “” saranno, con partecipazione libera e gratuita, un momento gioioso con tanto divertimento per tutti: per oltre tre ore sono previsti degustazioni di dolci tipici natalizi, musica, tombolate, intrattenimento e tanti regali.