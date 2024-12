Giornalettismo.com - Quanto guadagna, in media, un content creator italiano?

Il volume d’affari dellaeconomy in Italia è in continua crescita. Così come il numero di persone che hanno iniziato a utilizzare le diverse piattaforme social (da Instagram a TikTok, passando per YouTube) in modo “professionale”. Perché se è vero che nel nostro Paese ci sono 82 “influencer” ogni 100mila abitanti (secondi nell’UE dietro la Spagna e terzi nel Vecchio Continente dietro agli spagnoli e al Regno Unito), è altrettanto vero che all’interno di questo comparto (ormai produttivo) ci sia un’enorme crescita degli investimenti e dei ricavi. Maun influencer in Italia? LEGGI ANCHE > L’Italia è il terzo Paese in Europa per numero diPrima di arrivare a rispondere a questa domanda, occorre scoprire le dinamiche di questo mercato in continua evoluzione.