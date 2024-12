Tg24.sky.it - Processo Regeni, un testimone: “Uno 007 disse 'lo abbiamo fatto a pezzi'"

Prosegue ila carico di quattro 007 egiziani per la morte di Giulio, il dottorando italiano dell'Università di Cambridge rapito a Il Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. In queste ore ha preso la parola in aula un teste protetto. "Sentii dire dal maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif: 'Nel nostro paeseavuto il caso di un accademico italiano che pensavamo fosse della Cia ma anche del Mossad. Era un problema perché era popolare fra la gente comune. Finalmente l'preso. Lo, lodistrutto. Io l'ho colpito'". Questo quanto riferito nella testimonianza nella quale emergono le parole di uno degli imputati in un ristorante a Nairobi nel settembre del 2017.