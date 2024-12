Anteprima24.it - Napoli, lunedì 6 gennaio su RAI 1 la 30esima edizione del Concerto dell’Epifania

Tempo di lettura: 4 minutiLa 30.ma edizione del, dal Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di, presenta il suo programma ispirandosi al tema della Musica che è spartito per tutte le esperienze della vita a qualsiasi latitudine ed in ogni cultura. In un momento così drammatico per tanti popoli e nazioni devastate dal flagello della guerra – come scrive papa Francesco – “guardare al futuro con speranza equivale anche ad avere una visione della vita carica di entusiasmo da trasmettere”.Anche per la 30. ma edizione, animerà lo spettacolo musicale e televisivo un nutrito cast con ospiti italiani ed internazionali, che verranno annunciati nei prossimi giorni, ma possiamo già anticipare che si partirà da un omaggio a Quincy Jones, da poco scomparso ed autore della celebre canzone We are the World, che darà l’avvio al viaggio musicale di questo anniversario, racchiudendo in un girotondo intorno al mondo il senso dell’appuntamento musicale e del format televisivo.