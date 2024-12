Napolipiu.com - Meret-Napoli, l’agente a Castel Volturno: “A gennaio vi sorprenderò”

: “Avi”">del portiere azzurro incontra Manna. E sulla domanda sul mercato dilascia una risposta misteriosa.Incontro a sorpresa a: Andrea e Federico Pastorello, agenti di Alexe Romelu Lukaku, sono arrivati al centro sportivo delper un summit con il direttore sportivo Giovanni Manna.Al centro dei colloqui il rinnovo del portiere azzurro, in scadenza a fine stagione. Ma le dichiarazioni del, raccolte in esclusiva dal giornalista Manuel Parlato di Sportitalia, aprono scenari interessanti: “Gli porto qualcosa a? Vediamo, facciamo una chiacchierata in generale prima, poi vediamo, magari vi soprenderò”, le parole catturate in un video pubblicato sui canali social di Alfredo Pedullà.