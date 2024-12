Sport.quotidiano.net - Mendes "È il momento di vincere a Reggio"

"Con quel sorriso lei può dire ciò che vuole". Così recitava, ai tempi della televisione ancora in bianco e nero, il Carosello di un noto dentifricio la cui testimonial era la grandissima, bellissima e indimenticabile Virna Lisi. Beh, se mai si volesse rifare quello spot adattandolo ai giorni nostri, l’immancabile sorriso di Pedro, che ieri ha incontrato la stampa al Braglia, sarebbe assolutamente perfetto per il ruolo. Pedro, la sua espressione è perennemente il manifesto dell’ottimismo. "Per il mio sorriso dite? Ma io sono sempre felice, e qui a Modena sto benissimo. Poi adesso finalmente sono a posto anche fisicamente dopo l’infortunio, ho nelle gambe i novanta minuti e da qui in avanti voglio fare bene in tutte le partite". Ora tutti i big dell’attacco gialloblù sono a disposizione.