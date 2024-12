Ilfattoquotidiano.it - L’ultima nomina di Trump: all’ambasciata di Atene l’ex fidanzata del figlio. Che ha una nuova fiamma

Un ruolo diplomatico, non certo di primo piano, per allontanarla con eleganza dal pianeta di Mar-a-Lago, ma allo stesso tempo per riconoscerle fedeltà alla causa Maga. Kimberly Guilfoyle, ex anchor di Fox e ardente sostenitrice di Donald, è statata dal presidente eletto ambasciatrice di. Ma oltre a tutto questo, Guilfoyle è – a quanto pare – la exdelmaggiore 46enne Donald Jr., che l’avrebbe lasciata per la più giovane socialite locale Bettina Anderson, che ha 8 anni meno di lui e 17 meno di Guilfoyle.Fedelissimi, donatori ma anche parenti. Donaldcontinua a completare la sua squadrando come ambasciatrice adun altro membro del suo clan familiare: Kimberly Guilfoyle, ex anchor di Fox e sua ardente sostenitrice ma soprattuttodelmaggiore, almeno fino a poco tempo fa.