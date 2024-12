Sport.quotidiano.net - Le nomine. Attilio Casadio eletto nuovo presidente del Godo Baseball

Si è svolta martedì sera, al centro civico di, l’assemblea per il rinnovo del consiglio direttivo del. Alla presenza di una cinquantina di partecipanti, fra dirigenti, giocatori, genitori, supporter, Carlo Naldoni ha concluso il suo lungo mandato di 12 anni comee ben 30 di dirigenza salutando con un discorso di grande impatto emotivo. Naldoni ha ricordato le sfide affrontate e i risultati ottenuti, ringraziando la comunità per il supporto ricevuto. L’assemblea hailconsiglio direttivo, guidato da, figura storica del, legato alla società da una vita prima come giocatore e poi come direttore sportivo, ha esposto una visione chiara per il futuro: riportare lo stadio della Bosca a essere un cuore pulsante per la comunità, rilanciare il softball, rafforzare il settore giovanile e far partire unciclo di giovani campioni partendo dall’esperienza dei veterani che ancora con l’esempio sul campo possono aiutare nella crescita tecnica e strategica.