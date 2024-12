Quifinanza.it - John Galliano lascia Maison Margiela: un capitolo che si chiude nella moda internazionale

, uno dei più celebrati stilisti contemporanei, ha annunciato il suo addio a, ponendo fine a un decennio di collaborazione che ha ridefinito i confini dell’alta. La notizia, arrivata attraverso un post su Instagram, ha scosso il settore, confermando mesi di speculazioni sul futuro dinel marchio francese, parte del gruppo italiano Only The Brave di Renzo Rosso.L’addio diarriva in un momento cruciale per l’industria della, segnata da continui cambiamenti nei ruoli creativi delle principali. Il contratto dello stilista, in scadenza da tempo, ha alimentato rumors che lo vedevano potenzialmente in lizza per guidare altre prestigiose case di, tra cui Chanel, recentemente rimasta orfana di Virginie Viard. Sebbenenon abbia ancora rivelato i suoi prossimi passi, ha promesso di parlarne “quando sarà il momento”.