Incontro tra de Pascale e Meloni oggi a Palazzo Chigi

Bologna, 12 dicembre 2024 – Dopo aver proclamato la nuova giunta dell’Emilia Romagna, Michele dee Giorgiasi incontrano. Infatti, 12 dicembre, ci sarà l’appuntamento istituzionale atra il presidente eletto in regione e la premier. Obiettivo del giorno sarà fare il punto sui principali temi in agenda tra Regione e Governo. Un primo confronto era avvenuto già nella telefonata nei giorni successivi alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre in cui, oltre che a congratularsi per il risultato ottenuto, la premier e il presidente di regione avevano trattato il tema del post alluvione. Deinfatti, come ha ribadito anche ieri durante la presentazione della sua giunta, chiede più poteri per affrontare la ricostruzione.