Iliad down mercoledì 11 dicembre: problemi di connessione, cosa succede

in11: diversi utenti del gestore, uno degli operatori telefonici più diffusi in Italia, hanno riscontratodie interruzioni del servizio. Secondo quanto riportato da piattaforme comedetector, le segnalazioni disono aumentate in maniera significativa nella serata, con un picco intorno alle 19. Questa situazione ha generato disagi sia per i privati che per i professionisti che si affidano aper il lavoro e le comunicazioni quotidiane.principali segnalati dagli utentiGli utenti del gestore hanno riportato diverse criticità relative al servizio:Assenza di segnale: in numerose zone, soprattutto nei grandi centri urbani, alcuni clienti hanno lamentato l’assenza completa di rete mobile.dati lenta o inesistente: molti segnalano difficoltà nell’accesso a internet, con velocità di navigazione nettamente inferiori agli standard oppure l’impossibilità di connettersi del tutto.