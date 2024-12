Lettera43.it - Il Tar del Lazio annulla la precettazione dello sciopero firmata da Salvini

I disagi provocati dallodei trasporti previsto per venerdì 13 dicembre sono un «effetto fisiologico» del diritto all’astensione dal lavoro, e «non ci sono motivazioni in base alle quali tali disagi eccederebbero tale carattere». A dirlo è il Tar del, che con decreto monocratico ha accolto la richiesta dell’Unione sindacale di base (Usb) di sospendere l’ordinanza del ministro dei Trasporti Matteocon la quale il 10 dicembre ha ridotto da 24 a quattro ore logenerale dei trasporti proclamato per venerdì. Il Tar sottolinea «che non emergono, dalla gravata ordinanza, quelle ragioni che, in assenza della segnane della predetta Commissione (di garanzia, ndr), possano sorreggere la disposta».dice di voler difendere il «diritto alla mobilit໫Abbiamo fatto tutto il possibile per difendere il diritto alla mobilità degli italiani.