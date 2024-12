Lettera43.it - Europa League, dove vedere le partite di Roma e Lazio del 12 dicembre

Archiviata la due giorni di Champions, è tempo di tuffarsi incon i match di. Alle 18.45, in diretta su Sky Sport Uno, i giallorossi ospiteranno all’Olimpico il Braga in una partita spartiacque per il cammino internazionale. Gli uomini di Claudio Ranieri non possono più sbagliare dopo aver vinto solo una gara delle cinque finora giocate. Diametralmente opposto è il percorso dei biancocelesti che ad Amsterdam contro l’Ajax, in diretta alle 21 sullo stesso canale al termine dell’incontro dei cugini capitolini, cercheranno di conservare il primo posto. Entrambe lesaranno visibili in streaming su Now Tv o tramite l’app Sky Go. Come da tradizione, invece, Tv8 trasmetterà il miglior match delle squadre estere: stasera 12toccherà a Rangers-Tottenham. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UEFA(@, le formazioni ufficiali di-Braga e le parole di RanieriDopo aver ritrovato la vittoria in campionato che mancava da quattroe in generale dall’1-0 del 31 ottobre contro il Torino, ladi Ranieri spera di ingranare anche indopo l’ottimo pareggio a Londra con gli Spurs.