Quotidiano.net - Diversificare i mercati e innovare. Export: le sfide del Made in Italy

Si vanno addensando nubi minacciose sull’italiano che richiedono rapide e adeguate contromisure. La CNA – guidata dal presidente Dario Costantini – lancia l’allarme sul ripiegamento delle vendite all’estero che si concentrano sui principalidi riferimento. Il perdurare dei conflitti, l’orientamento protezionista di Stati Uniti e Cina, l’affanno della locomotiva tedesca causato dal settore dell’auto e la crisi politica in Francia alimentano un clima di preoccupazione sulle prospettive delin. Verso la Germania, gli Stati Uniti, la Francia e la Cina, che assorbono il 35 per cento delle esportazioni italiane, nei primi 8 mesi dell’anno le vendite hanno accusato una contrazione del 4,3 per cento, una flessione ben più profonda del calo dello 0,6 per cento del totale dell’interonazionale.