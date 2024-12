Sport.quotidiano.net - Conference, Fiorentina-Lask 7-0: l'uragano viola spazza via gli austriaci

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 12 dicembre 2024 – Laha demolito ilnella quinta giornata della prima fase diLeague. Ihanno travolto glicon un pesantissimo 7-0, che lascia adito a pochi commenti tecnici. Gli uomini di Schopp, passati subito in svantaggio, ne hanno combinate di tutti i colori in difesa, annichiliti da unatroppo superiore sotto ogni punto di vista. Le marcature sono state realizzate da Ikoné, Richardson, Mandragora, Gudmundsson su rigore e Sottil (doppietta). Ad arricchire il tabellino c'è anche lo sfortunato autogol di Stojkovic. I toscani salgono a quota 12 punti nel girone unico, alle spalle del solo Chelsea che si trova in vetta a punteggio pieno. Il, invece, resta penultimo a quota 2. Le formazioni titolari Raffaele Palladino schiera lacon un 4-3-3 un po' atipico.