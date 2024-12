Ilgiorno.it - Concerto per la pace al Rondinella: "La guerra non è mai la soluzione"

Tredici artisti e cinque ore non stop per ilper la, in programma stasera al Cinema. La serata risuonerà di voci, musica e parole che esprimeranno forte un grido di “Give Peace a chance!”. "Noi non ci rassegniamo di fronte alle drammatiche notizie che arrivano ogni giorno dai fronti più caldi die nel cuore di un sistema economico e politico, quello occidentale, che si sta organizzando per sostenere guerre durature e sempre più estese - spiega il Presidio per ladi Sesto, comitato che riunisce 23 associazioni -. E vogliamo continuare a dire: lanon è una scelta scontata e non è un destino immutabile. Lanon è mai ladei conflitti. Lainvece è sempre possibile, ma occorre costruirla con convinzione, con tenacia e con scelte precise che risuoneranno stasera intrecciate alle canzoni: disarmo, non violenza attiva, cura dei civili, educazione al dialogo, obiezione di coscienza, impegno diplomatico, mediazione, diritti umani".