.com - Bulgaria e Romania entrano a pieno titolo in area Schengen

Leggi su .com

(Adnkronos) –nell’di libera circolazione di. Il Consiglio Ue ha deciso di rimuovere i controlli sulle persone ai confini terrestri interni all’dei due Paesi a partire dal primo gennaio 2025. Per la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, Sofia e Bucarest sono ora finalmente e pienamente nell’“a cui appartengono”. Per Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, l’ingresso ainè “meritato. Congratulazioni alle persone di entrambi i Paesi che hanno lavorato duramente e a lungo per ottenerlo. Un’più forte significa un’Europa più sicura e unita”. Per la presidenza ungherese si tratta di “una grande vittoria per la, lae per l’Europa intera”. I controlli alle frontiere aeree e marittime insono cessati alla fine del marzo scorso, segnando l’ingresso dei due Paesi nell’; oggi cade anche l’ultimo ostacolo, cioè i controlli alle frontiere di terra, dopo che l’Austria ha rimosso il veto.