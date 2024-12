Amico Ramy | spinta da dietro da auto CC

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.40 "Non ho perso io il controllo, ho sentito questa botta, questo urto, unada, poi siamo volati. Questo mi ricordo e mi ricordo di essermi svegliato, poi, in ospedale". Così Fares Bouzidi, interrogato dal Gip di Milano, sull'impatto che ci sarebbe stato, secondo la sua versione, tra l'dei carabinieri e lo scooter su cui viaggiava ancheElgaml, il 19enne morto nell'incidente. "Non c'è stato un alt dei carabinieri", avrebbe detto l'disecondo quanto riferito dal legale.