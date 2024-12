Game-experience.it - AGON by AOC conferma la posizione di leader globale nei monitor da gaming per il 2024

by AOC, sub-branddi AOC,ladinel settore deidaper il periodo Q1-Q3, proseguendo così il successo già ottenuto nel 2022 e 2023. Questo segna il terzo anno consecutivo diship, cometo dai dati di IDC Research –Tracker Q1-Q3.Innovazione e successoby AOC si distingue per l’adozione di tecnologie all’avanguardia, come pannelli OLED e retroilluminazione MiniLED che offrono prestazioni visive eccellenti, nitidezza e contrasto. La gamma include soluzioni per tutti i gamer:versatili con refresh rate elevato per utenti attenti al budget (AOCG4), display ultra-wide QD-OLED per un’esperienza immersiva (PRO AG346UCD) eesports con refresh rate fino a 540 Hz (PRO AG246FK).