Xbox è disponibile la funzione per giocare in streaming i propri giochi per gli utenti Insiders

Microsoft ha iniziato i test della“Stream your own game“, che consente ai membricon Game Pass Ultimate diinaiposseduti direttamente suSeries XS eOne.Questa innovazione,nei 28 Paesi in cuiCloud Gaming (Beta) è attivo, elimina di conseguenza la necessità di installare isulla console, offrendo al contempo un accesso immediato e riducendo l’uso dello spazio di archiviazione.Per utilizzare questa, glidevono accedere alla libreria completa nella sezione “I mieie app” della console. Isupportati sono contrassegnati da un’icona a forma di nuvola, e possono essere filtrati selezionando “Pronti per” > “Cloud gaming”. Una volta individuato un titolo, è sufficiente selezionarlo e avviare l’opzione “Gioca con Cloud Gaming”.