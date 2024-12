Vertigo, l’arredo sostenibile made in Lazio che conquista Roma e il mondo

Leggi su Funweek.it

è sempre più protagonista di progetti all’avanguardia che guardano al futuro del nostro pianeta. Tra questi, spicca, un innovativo sistema di arredo modulare nato dalla collaborazione tra l’Organismo di Ricerca CRF con sede ae l’azienda Arken Spa nata a Sora (Frosinone).Grazie al sostegno diInnova, questo progetto ha visto la luce, dimostrando come la sinergia tra imprese e ricerca possa portare a risultati concreti e tangibili.non è solo un semplice mobile, ma un vero e proprio sistema che unisce design, funzionalità e sostenibilità. Realizzato con materiali certificati FSC e sottoprodotti riciclati, è progettato per ridurre al minimo l’impatto ambientale e offrire soluzioni personalizzate per ogni tipo di ambiente, dagli uffici ai negozi, fino alle abitazioni private.