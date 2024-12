Ilrestodelcarlino.it - Tuffo della Befana 2025: due giorni di eventi alla Riviera dei Pini

Dopo il successo delle scorse edizioni, ilfa il bis. Dueinterideiper chiudere il periodo natalizio nel migliore dei modi. Musica, dolci, mercatini, cibo e tanta allegria in attesa del pomeriggio del 6 gennaio quando gli impavidi sfideranno le temperature per il primo bagno di stagione. Come sempre sono migliaia le persone attese sulla spiaggia di Tagliata. L’evento è stato presentato ieripresenza del presidente ProlocodeiNazario Fantini,coordinatrice dell’evento Claudia Zavalloni e dell’assessore Mirko Boschetti. Dunque, il 6 gennaio torna il tradizionale primodell’anno in mare ma dal 5 è previsto un ricco programma di iniziative. Assieme al, tornano anche i tradizionali canti dei Pasqualotti, l’arrivocon doni per i bambini e giochi, il mercatino creativo con la presenza di foodtruck, gli artisti di strada.