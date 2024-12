Lettera43.it - Teo Mammucari: «Ho avuto paura, via da Belve per proteggere la mia famiglia»

La coda lunga dell’intervista adi Teosi sposta in radio all’indomani della messa in onda della puntata in prima serata su Rai 2. Il comico e conduttore è intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5 per spiegare le ragioni che lo hanno spinto ad abbandonare lo studio dopo pochi minuti, senza risparmiare complimenti a Francesca Fagnani. In precedenza aveva infatti pubblicato, salvo poi cancellare immediatamente, un video in cui faceva ascoltare alcuni messaggi vocali dalla chat con la conduttrice, attirando diverse critiche sui social. «Lei è stata molto gentile e professionale», ha detto. «Sia al telefono sia nei momenti antecedenti l’ingresso in studio. Una volta iniziato il programma, il suo cambiamento di registro da donna a conduttrice mi ha creato un certo senso di disagio.