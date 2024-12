Ilnapolista.it - Slot è infelice nonostante la Champions perfetta del Liverpool e il dominio della Premier (Guardian)

Ilsta disputando una stagione clamorosa sotto la guida di Arne. Sei vittorie e cinque clean sheet, un cinismo straordinario e (di nuovo) una ritrovata incidenza di Momo Salah, tra i giocatori migliori al mondo nel suo ruolo – ma ne parlano in pochi -. Va detto che i meriti vanno condivisi anche con la difesa: Alisson è stato incredibile in Spagna e ha letteralmente permesso alla squadra di poter vincere anche con una sola rete (su rigore). I Reds sono matematicamente i primi qualificatistorianuovaagli Ottavi di finale diretti, che si giocheranno tra due mesi e oltre.: «Mi rende felice solo il risultato ultimamente»Eppure,questi risultati quasi perfetti,non sembra entusiasta. Scrive così a riguardo il The:“Sebbene il record sia perfetto, la prestazione non lo è stata.