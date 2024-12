Thesocialpost.it - Se hai un polpaccio grande vivi più a lungo: cosa dice lo studio

Leggi su Thesocialpost.it

Arnold Schwarzenegger, ai tempi di Mister Olimpia, vantava polpacci di 50 cm di circonferenza. Un super muscolo che, forse, gli ha allungato la vita: oggi, a 77 anni, continua a sollevare pesi. Secondo unopresentato al 69° Congresso della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), avere polpacci inferiori a 30 cm negli uomini e a 28 cm nelle donne dopo gli 80 anni triplica il rischio di morte, mentre misure superiori a 35 cm per gli uomini e 33 cm per le donne riducono il rischio di mortalità del 70% nei successivi 10 anni. “Muscoli tonici sono un salvavita”, sottolinea Andrea Ungar, presidente SIGG e ordinario di Geriatria all’Università di Firenze.Lo, pubblicato su Experimental Gerontology, ha coinvolto 364 ultraottantenni della zona del Sirente (L’Aquila), monitorati per 10 anni.