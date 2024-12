Leggioggi.it - Sciopero nazionale 13 dicembre 2024: settori, orari, fasce di garanzia, info treni

Ennesimoin arrivo il 13, pronto a causare disagi in moltitra cui trasporti scuole e ospedali. La giornata di agitazione a ridosso delle festività natalizie è stata indetta dall’Usb (Unione sindacale di base), che sembra non volersi fermare di fronte alle richieste del ministro dei trasporti Matteo Salvini, che ha firmato una precettazione con riduzione della protesta a sole 4 ore, anziché le 24 ore previste. Per i trasporti si preannuncia già un venerdì nero, a partire dai disagi sui, che iniziano già con lo stop alla circolazione dalla serata del 12. Ma sono anche altri iaderenti alla mobilitazione, dalla sanità al personale della scuola fino ai vigili del fuoco. Ecco in dettaglio icoinvolti e lermazioni utili ai cittadini, che devono mettersi in viaggio nel weekend del 13