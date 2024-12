Ilrestodelcarlino.it - Ricostruzione post-sisma 2016: accordo tra imprese e commissario per il rilancio del Centro Italia

e cabina commissariale insieme per la. Sottoscritto ieri a Roma il protocollo d’intesa dalStraordinario al, Guido Castelli e dall’ad di C.NEXT, Stefano Soliano. L’obiettivo dell’intesa è quello di promuovere un rapporto di collaborazione istituzionale in favore dei territori colpiti dai sismi avvenuti neltra ile il 2017, volto a favorire la crescita occupazionale, economica e sociale e a rafforzare la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, edilizio e sociale. L’iniziativa viene avviata nei territori marchigiani dele sarà estesa anche alle altre tre regioni (Abruzzo, Lazio e Umbria) del cratere, come parte integrante dell’azione di rivitalizzazione finalizzata a promuovere opportunità nei confronti delledi questa vasta area, che si estende per complessivi 8 mila chilometri quadrati.