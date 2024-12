Ilfattoquotidiano.it - Perché gli statunitensi odiano le assicurazioni sanitarie (e i manger che le guidano)? I numeri di un sistema fallimentare

Poche ore dopo l’assassinio del suo amministratore delegato, Brian Thompson, il colosso assicurativo medico statunitense UnitedHealthcare (516 miliardi di dollari di valore di borsa) è stato costretto a chiudere i commenti nei suoi profili sui social media. Le pagine dell’assicuratore sono state sommerse di commenti che celebravano le gesta del killer e riversavano on line testimonianze sulle discutibili pratiche della compagnia. Tantissimi i casi di chi si era visto negare, ridurre, ritardare i rimborsi per spese mediche esostenute, oppure a cui era stata preclusa la possibilità di una cura o un intervento.Ilsanitario statunitense, che si affida moltissimo al ruolo delleprivate, è altamente disfunzionale per gran parte della popolazione. I più ricchi hanno certamente a disposizione una sanità di eccellenza ma per tutti gli altri sono dolori, letteralmente.