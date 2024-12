Per il Bisonte Firenze il recupero con Cuneo per rialzare la testa

Leggi su Corrieretoscano.it

– Ilvuolela. Arriva un crocevia fondamentale per la stagione de Il, che alle 19 dell’11 dicembre è atteso al Palasport didalla Honda Oliveroper ildel match della settima giornata della serie A1 Tigotà, rinviato lo scorso 10 novembre per indisponibilità dell’impianto piemontese: in palio ci sono punti importantissimi per la lotta salvezza, perché al momento le bisontine sono undicesime a quota nove, mentre le gatte sono penultime a due lunghezze di distanza. Ecco perché una vittoria consentirebbe di tornare a respirare alla squadra di coach Bendandi, reduce da quattro ko di fila e al quarto match in dodici giorni.Le ex della sfida sono cinque: nella Honda Olivero ci sono Alice Turco, che ha giocato anella stagione 2019/20, Alexandra Lazic, bisontina nello scorso campionato, e Sara Panetoni, protagonista con la maglia de Ilper tre stagioni, dal 2020 al 2023, mentre aci sono Giulia Mancini, che ha giocato anel 2018/19, e Beatrice Agrifoglio, che ha vestito la maglia delle gatte per tre annate, nel 2019/20 e poi dal 2021 al 2023.