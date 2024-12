Vanityfair.it - Pantone 2025: il Mocha Mousse colora la casa

Leggi su Vanityfair.it

Eleganza e raffinatezza terrosa per il colorche è il. Evocativo del colore di una crema di cioccolato e caffè, questo marrone morbido presenta un tocco di glamour discreto e avvolgente. Ecco come declinarlo in chiave arredo e design