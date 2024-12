Ilrestodelcarlino.it - Natale 2023: dolci sostenibili con farina di grillo, la sfida di Nutrinsect

, tempo di. Quest’anno anche con ladi. "C’è un grande interesse da parte di alcuni artigiani del settoreario e di produttori innovativi che vogliono esplorare le potenzialità della polvere diper creare prodotti, come panettoni e altritipici", spiega Josè Francesco Cianni, amministratore delegato delladi Montecassiano, nata nel 2016 come start-up, oggi vera e propria impresa con un impianto di mille metri quadrati e un allevamento di dieci milioni di grilli Acheta domesticus. Cianni, sta arrivando. Ladiviene richiesta per realizzare panettoni edelle feste? "Sì, abbiamo ordini attualmente da fuori regione, Lombardia ed Emilia Romagna in primis. In provincia di Macerata abbiamo degli artigiani che iniziano a testare il prodotto, a breve organizzeremo una cena evento in un ristorante.