Iltempo.it - Morì per un'infezione: Asl condannata. Risarcimento di oltre un milione

daundi euro che dovrà pagare l'Asl di Brindisi poichéa risarcire i parenti di una donna di 75 anni che ha perso la vita dopo aver contratto un'in ospedale. La vicenda risale a sei anni fa, era novembre 2018, quando l'anziana era ricoverata nel nosocomio Perrino di Brindisi (nella foto), dove era stata trasferita il 3 ottobre dello stesso anno per un dolore retro-sternale. Una volta al pronto soccorso fu visitata dai medici che stabilirono un ricovero al reparto di Cardiologia per un infarto miocardico acuto. In base a quanto stabilito dai periti, l'anziana ha contratto l'nel nosocomio: «ospedaliera multi resistente in due tempi, prima da acinetobacter bowmani, klebsiella pneumoniae e pseudomonas aeruginosa e successivamente da P.