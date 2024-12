Calciomercato.it - Mondiali 2034, adesso è UFFICIALE: la FIFA annuncia la sede

E’ stato deciso dove si svolgeranno i, arriva l’annuncio tanto atteso da parte dell’organo di governo del calcio mondialeMancava solamente l’ufficialità,è arrivata. L’Arabia Saudita ce l’ha fatta e ha centrato un altro importante obiettivo, nel suo ingresso come attore principale dello sport internazionale. Il paese ha ottenuto il via libera dallaper ospitare i: lala– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Quella degli arabi, del resto, era l’unica candidatura pervenuta per l’edizione deiprevista tra dieci anni e godeva dell’appoggio di ben 170 federazioni. Ci avevano già provato per l’assegnazione dei2030, non riuscendo però in una candidatura congiunta con Grecia ed Egitto.