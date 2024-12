Ilgiorno.it - Milano, scontro in moto in via Arbe: neo patentato rischia la paralisi

– Il Mercedes Sprinter ha svoltato a sinistra, senza dare precedenza allaAprilia che stava arrivando sulla carreggiata opposta. L’impatto è stato inevitabile quanto devastante per il diciottenne alla guida della due ruote con il foglio rosa: il ragazzo è stato sbalzato a terra e ha riportato gravi traumi; è stato operato d’urgenza, ma secondo le prime informazioni potrebbere laper le lesioni a due vertebre. Il furgone non avrebbe dovuto essere lì, perché, stando ai primi accertamenti della polizia locale, era stato sottoposto a fermo amministrativo per la violazione dell’articolo 82 del Codice della strada, che punisce chi utilizza un mezzo per trasportare persone senza autorizzazione. L’incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 11 di ieri in via. Stando a quanto risulta, il furgone guidato da un quarantaduenne peruviano, che stava percorrendo l’arteria stradale dalla periferia verso il centro, ha svoltato a sinistra all’incrocio con via Romussi.