Luigi Mangione | i problemi di salute e con le donne dietro l’assassinio del Ceo di UnitedHealthCare

Il caso che ha scosso l’opinione pubblicaSi continua a parlare sui social e non solo di, l’uomo che ha ucciso a sangue freddo il Ceo di United Health Care, la compagnia d’assicurazione.Il 26 enne, però si dichiarerà non colpevole per le accuse che deve affrontare in Pennsylvania. Eppure al momento dell’arresto aveva con sé una sorta di manifesto che fa luce sui motivi che lo avrebbero portato a commettere il gesto.Aveva infatti, fin da bambino, una malattia alla schiena (la spondilolistesi), peggiorata da un incidente con il surf e stando a un amico: «Non poteva più avere rapporti intimi con le ragazze». A luglio 2023, un’operazione che non ha effetto con quattro chiodi nella colonna vertebrale inizia il suo precipizio.Leggi anche: USA, il killer virale sui social: chi èha dovuto affrontare un dolore cronico e l’operazione avrebbe dovuto mettere fine al suo calvario.