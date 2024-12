Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il tempo stringe per entrambi, posizione complicata e aperta a tutto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:08 19’31” a disdisi è tenuto mezz’ora per le ultime 15.13:07 24. Tb7 25. Ad6 Te8, attenzione perché adessosta giocando praticamente blitz e ha anche un Alfiere fortissimo in d6! Prima situazione favorevole per davvero in suo favore!13:05 Seavesse accettato il sacrificio di Alfiere, sarebbe arrivata De5 con attacco doppio sulle due Torri del Nero. Il cinese però ha visto il trucco e l’ha evitato. Ora sono quasi 10 i minuti di vantaggio sull’orologio di.13:04 E infatti non lo accetta! 23. Tb6 24. Ac7. Adesso bisogna vedere dove andràdi Torre.13:03 21. Ce7 22. Af4, attenzione perché questal’ha giocata all’istante! Oranon deve assolutamente accettare il sacrificio.