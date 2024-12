Noinotizie.it - Lecce: furto di un albero di Natale vicino a piazza Duomo, nei guai quattro giovanissimi Carabinieri

Nella nottata del 10 dicembre, mentre le luci natalizie brillano e l’atmosfera festiva dell’Immacolata avvolge la città di, un episodio inaspettato ha scosso la comunità. Con un’età compresa tra i 19 e i 20 anni, incensurati e pieni di sogni,giovani studenti si sono trovati coinvolti in unche ha destato scalpore: l’didi un barè stato rubato, portando con sé non solo un simbolo di festa, ma anche un senso di sconforto tra i cittadini.Intercettati a bordo di un’utilitaria, igiovani sono stati sorpresi con il bottino: undisplendidamente decorato, rimosso poco prima dal bar. Un gesto che, per quanto sconsiderato, ha fatto emergere la necessità di riflessione e prevenzione tra i ragazzi. Il proprietario del locale, colpito dall’accaduto, ha immediatamente sporto denuncia presso la Stazionedi