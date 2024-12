Sport.quotidiano.net - La Sella cerca riscatto contro Avellino alla Baltur Arena

Ammaccata e incerottata, ma obbligata a vincere questa sera la, di scena nel recupero della 13° giornatacon pa due alle 20.30(arbitri Miniati, Bartolini e Rezzoagli). C’è subito la possibilità di riscattarsi quindi, dopo l’ennesima disfatta esterna di quattro giorni fa in quel di Verona, facendo affidamento sul proprio fattore campo e interrompendo la striscia di tre sconfitte consecutive, una più preoccupante dell’altra. "E’ un periodo non semplice, a causa degli infortuni, ma abbiamo l’obbligo di provare a muovere la classifica che è ferma da troppo – dicevigilia Di Paolantonio, che confida in una reazione da parte dei suoi ragazzi dopo un mese di digiuno di vittorie (l’ultima il 13 novembreCremona) –. Da quifine dell’anno giocheremo in casa tre partite su quattro e dovremore di sfruttare a pieno questo vantaggio: il nostro pubblico ci dà e ci ha sempre dato una mano importante".