Il crollo della Siria e il futuro incerto dell’Iran

Ile dal Medio Oriente ecco la lezione che ogni dittatura può cadere. E se l’Iran fosse il prossimo?La caduta del regime di Bashar al-Assad inha scosso profondamente gli equilibri del Medio Oriente, mettendo in luce la fragilità dei suoi alleati, in primis l’Iran. L’intervento militare israeliano ha giocato un ruolo cruciale in questo scenario, colpendo duramente le forze di Hezbollah e le infrastrutture militari iraniane nella regione. Questi eventi hanno esposto le vulnerabilità del regime degli ayatollah, sollevando interrogativi sul suo.Ile l’ombra di Hezbollah: l’iniziofinePer decenni, Hezbollah ha rappresentato il braccio armatonel Levante, fungendo da strumento di proiezione del potere iraniano. Tuttavia, l’intensificazione degli attacchi israeliani ha inflitto colpi devastanti alla struttura di comando dell’organizzazione.