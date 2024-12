Ilgiorno.it - Giussano, ragazza aggredita dall’ex (che era in permesso) nell’indifferenza: “Mi sono tolta la lama da sola”

(Monza Brianza) - “Io so sempre dove sei”. Ed è salito sull’auto della ex ferma nel parcheggio, l’ha colpita ripetutamente al volto, ha tentato di strangolarla con un cavo usb, tra la gente indifferente alle sue urla e poi l’ha colpita con una coltellata alla schiena. Fotogrammi di un film dell’orrore che la 24enne di Erba, vittima lunedì di tentato omicidio, ha raccontato alla sua avvocata, Daniela Danieli di Como, e ai carabinieri che all’ospedale San Gerardo hanno raccolto la denuncia della giovane ancora ricoverata con una prognosi di 21 giorni. “Laera nel suo giorno libero dal lavoro e doveva incontrare un’amica per andare a mangiare il sushi al centro commerciale di– ripercorre la legale –. Ha detto che è passata un’auto che le ha lampeggiato e lei ha pensato che fosse il solito che fà apprezzamenti per strada”.